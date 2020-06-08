Почти девять тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, скорая помошь, медики, пациент, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
Россияне продолжают болеть коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирусом заболели почти девять тысяч россиян. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID.

«За последние сутки выявлено 8 985 заболевших коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. При этом за день 112 пациентов с COVID-19 скончались, а 3 957 гражданам удалось выздороветь.

В Москве зафиксирован 2 001 новый случай заражения, в Московской области — 751, в Санкт-Петербурге — 326. Продолжает расти число заболевших коронавирусом и на Урале. В Свердловской области выявили 249 новых пациентов, в Югре — 129, в Челябинской области — 123, на Ямале — 83, в Пермском крае — 67. В Тюменской области коронавирусом заразились за минувшие сутки 39, а в Курганской области — 18.

За 6 июня в России зафиксировали 8 984 новых пациентов с коронавирусом. При этом выздоровели за день 5 343 россиян, а 134 умерли.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...