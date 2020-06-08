Почти девять тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки

Россияне продолжают болеть коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирусом заболели почти девять тысяч россиян. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID.

«За последние сутки выявлено 8 985 заболевших коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. При этом за день 112 пациентов с COVID-19 скончались, а 3 957 гражданам удалось выздороветь.

В Москве зафиксирован 2 001 новый случай заражения, в Московской области — 751, в Санкт-Петербурге — 326. Продолжает расти число заболевших коронавирусом и на Урале. В Свердловской области выявили 249 новых пациентов, в Югре — 129, в Челябинской области — 123, на Ямале — 83, в Пермском крае — 67. В Тюменской области коронавирусом заразились за минувшие сутки 39, а в Курганской области — 18.

За 6 июня в России зафиксировали 8 984 новых пациентов с коронавирусом. При этом выздоровели за день 5 343 россиян, а 134 умерли.

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