Михаил Ефремов сидел в машине один Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актер театра «Современник» Иван Стебунов опроверг информацию о том, что он вместе со своей женой Еленой Власовой якобы находился в машине во время ДТП с участием его коллеги по труппе Михаила Ефремова. После того, как СМИ сообщили о присутствии Стебунова на месте аварии, пользователи соцсетей обрушились на актера с обвинениями.

«Мы с женой не сидели в машине с Ефремовым в тот вечер, когда произошла трагедия. Мы были дома, когда нам позвонила знакомая актриса и рассказала об аварии», — цитирует Стебунова «Ридус». Он рассказал изданию, что они с женой живут недалеко от места происшествия, поэтому быстро добрались туда. Артист также уточнил, что через три минуты после того, как они прибыли, к месту ДТП подъехал актер Сергей Гармаш.

Как ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах, Михаил Ефремов в момент ДТП на Смоленской площади в Москве находился в автомобиле один, пассажиров рядом с ним не было.

Ранее СМИ сообщали, что в момент аварии Ефремов находился в машине не один. В салоне автомобиля якобы сидел актер Иван Стебунов вместе со своей супругой. После данных сообщений пользователи Instagram стали писать гневные комментарии в аккаунте артиста, обвиняя его в том, что он допустил пьяного Ефремова до руля и сам сел в машину.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Артист в состоянии алкогольного опьянения на Jeep протаранил автомобиль Lada. Водителя отечественного авто с тяжелыми травмами отвезли в больницу. В отношении артиста возбуждено уголовное дело. После гибели пострадавшего в аварии водителя уголовное дело в отношении Ефремова переквалифицировали в более тяжкое, теперь актеру грозит наказание до 12 лет лишения свободы. Следователи в ближайшее время выберут меру пресечения для артиста.

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