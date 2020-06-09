Ефремов признал себя виновным в смертельном ДТП

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Спектакль
Михаил Ефремов находился за рулем пьяным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актер Михаил Ефремов признал свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил адвокат артиста.

«Изначально еще вчера он говорил, что был за рулем и был причастен к ДТП», — цитирует его РИА «Новости». Адвокат утвердительно ответил на вопрос, признает ли Ефремов вину. Представитель актера добавил, что допрос сегодня не состоялся по техническим причинам.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы. Артист, будучи пьяным за рулем Jeep, протаранил автомобиль Lada. Водителя отечественного авто с тяжелыми травмами отвезли в больницу. Позднее пострадавший скончался в больнице. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Следователи в ближайшее время выберут меру пресечения для артиста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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