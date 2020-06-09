Адвокаты: как Ефремов может избежать тюрьмы

Михаил Ефремов может провести срок под домашним арестом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актер Михаил Ефремов, который в пьяном состоянии устроил в центре Москвы ДТП, повлекшее гибель человека, может избежать реального наказания. Такое мнение высказали опрошенные URA.RU юристы.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, сейчас он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Артист обвиняется по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Данная статья предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.

По словам звездного адвоката Сергея Жорина, наказание может быть вынесено и ниже этой планки, то есть менее пяти лет. Нахождение под домашним арестом, как он отмечает, в случае с Ефремовым будет засчитано как отбытие наказания. «Предполагаю, что будет назначено наказание, но он отбудет его уже к моменту вынесения приговора. Пандемия, экспертизы — следствие затянется», — считает эксперт.

Он также на смягчении наказания могут сказаться различные обстоятельства. К ним можно отнести отсутствие судимости, признание вины, возмещение материального морального ущерба родственникам погибшего, мнение потерпевших. Как утверждает собеседник агентства, суд также может принять во внимание характеристики и ходатайства со стороны известных артистов, а также заслуги самого Ефремова.

Звездный адвокат Алексей Лунев в разговоре с URA.RU заявил, что Ефремова, вероятнее всего, ждет реальное наказание. Однако он не исключил, что артист может и быть освобожден условно-досрочно. «Возможно, что следствие будет долго длиться, а он все это время будет находиться под домашним арестом и таким образом отсидит срок, который ему будет назначен. Либо при хорошем поведении сможет уйти по условно-досрочному освобождению, если отсидит больше половины срока», — уверен эксперт. Юристы также сошлись во мнении, что процесс против Ефремова может стать показательным, и в таком случае его ждет реальное лишение свободы.

Авария с участием Ефремова произошла вечером в понедельник на Смоленской площади в Москве. Артист сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и протаранил автомобиль Lada. Водителя отечественного авто с тяжелыми травмами отвезли в больницу, где он утром скончался, передает « Царьград ».

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