Бывший следователь подал в суд на Следственный комитет Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший следователь тюменского управления Следственного комитета Рафик Аглиуллин, уволенный с работы из-за скандала с «АУЕ-вечеринкой», подал в суд на своего бывшего работодателя. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда Тюмени. Там указано, что Аглиуллин просит признать приказ об увольнении недействительным.

«Был подан иск об обязании изменить дату и формулировку причин увольнения, об обязании перевести на другую работу в связи с признанием приказа в отношении государственного (муниципального) служащего об увольнении недействительным», — указано на сайте ведомства.

Получить оперативный комментарий Аглиуллина URA.RU не удалось. В пресс-службе регионального управления СК по Тюменской области на звонки агентства никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что тюменский следователь Рафик Аглиуллин прославился на всю страну после громкой вечеринки, которую он устроил в честь своего повышения. Один из гостей, Денис Девкин, вел себя там очень вызывающе: выкрикивал бандитские лозунги: «Жизнь ворам» и «АУЕ», снимая все это на камеру мобильного телефона. Никто из присутствующих силовиков, в том числе сам Аглиуллин, замечаний ему не сделал. Спустя несколько дней после того, как видеозапись инцидента попала в интернет, высокопоставленный силовик был уволен с работы по отрицательным мотивам.