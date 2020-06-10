Сотрудников станций скорой помощи в ЯНАО заменят роботы

Автообработку вызовов хотят ввести в двух больницах Ямала Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В ЯНАО на станциях скорой помощи появится роботы-диспетчеры, которые будут принимать вызовы абонентов. Об этом сообщили в холдинге «Росэлектроника» (входит в ГК Ростех), который занимается разработкой системы. По подсчетам компании, внедрение роботов сделает неотложную помощь на 30% быстрее.

«При вызове система определяет местонахождение абонента, находит ближайшие к нему кареты скорой помощи, анализирует наличие в них необходимого оборудования и медикаментов. После этого автоматически назначается бригада на вызов и выстраивается кратчайший маршрут», — рассказали в пресс-службе «Росэлектроники». Там утонили, что машины скорой помощи будут получать информацию без какого-либо участия оператора.

Планируется, что система начнет работать уже в августе этого года. Главный врач станции скорой помощи Салехарда Александр Маценко сказал URA.RU, что в его учреждении тестировать роботов не будут. Однако испытания пройдут на станции в Ноябрьске и в территориальном центре медицины катастроф при окружной больнице.

Главный врач Ноябрьской станции скорой помощи Виктор Гордиенко в беседе с URA.RU подтвердил, что в его учреждении планируют внедрять систему, но исключил, что роботы полностью заменят людей на месте диспетчера. «Когда человек звонит на скорую помощь, он может выражать свое состояние в зависимости от паталогического процесса, который у него образовался. А робот этого никогда не почувствует: или девочка 20 лет звонит с болью в сердце, или 60-летний мужчина», — пояснил Гордиенко.

В департаменте здравоохранения ЯНАО не удалось получить комментарий о внедрении системы. URA.RU направило вопросы в пресс-службу департамента, к моменту публикации ответ на них не поступил.