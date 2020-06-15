Он считает, что отец Сергий страдает «за всех нас» Фото: канал Всеволода Могучего на YouTube

Православный активист из Екатеринбурга Сергей Алиев, вызвавший на «мужской разговор» Сергея Шнура из-за клипа «i_ssus» и обещавший «набить морду» режиссеру фильма «Матильда», заступился за настоятеля Среднеуральского монастыря схиигумена Сергия, которого сегодня будут судить церковным судом. Алиев опубликовал на своем канале видео в поддержку отца Сергия.

«Еще в начале мая передали, что решение патриархом Кириллом уже вынесено — лишение сана. Скорбно, что в наши дни за то, что православный пастырь выполняя свое подлинное православное служение, разоблачая ложь, получает за это суд! Ведь отец Сергий сказал то, что большинство из нас говорят шепотом или на кухнях! И фактически отец Сергий сейчас страдает за всех нас», — считает Алиев.

Алиев записал своей видеоролик еще в конце мая, когда стало известно о предстоящем церковном суде, но решил выложить его сегодня — в день суда. Он считает отца Сергия своим духовным учителем, хотя год назад старец от него окрестился, заявив, что не является духовником Алиева и считает его провокатором.

Церковный суд над схиигуменом Сергием (Романов) состоится сегодня в екатеринбургской епархии. Ранее URA.Ru рассказывало, как он будет проходить.

Екатеринбургская епархия лишила отца Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции» и призвал верующих выходить на улицы. Старец ушел в заточение, но затем записал новое видео и заявил, что через вакцину от COVID людям будут вживлять чипы, которые убьют народ. После этого РПЦ объявила о церковном суде над монахом, а полиция усмотрела в его речах признаки экстремизма. На днях схиигумен Сергий записал обращение к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу на фоне портретов патриарха Алексия II и Иосифа Сталина, заявив, что покинет свой монастырь только с Росгвардией и что гроб, крест и гвозди у него уже есть.