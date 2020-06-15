Акционеров завода, чьи ИВЛ горели в больницах, лишили дивидендов

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Чистая прибыль Уральского приборостроительного завода в 2019 году составила 313 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU
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Акционеры Уральского приборостроительного завода, чьи аппараты ИВЛ загорелись в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, не получат дивиденды по итогам 2019 года. Информация опубликована на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

«Чистую прибыль общества за 2019 год в размере 313 003 588,58 рублей не распределять, оставить не распределенной. Дивиденды по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать», — указано в сообщении. Решение было принято на заседании совета директоров предприятия.

Ранее завод получил госконтракт на производство 5 700 аппаратов ИВЛ, но после пожара в больницах Москвы и Санкт-Петербурга многие медучреждения отказались от использования таких аппаратов. Аналогичное решение приняли и в США, которые получили аппараты из России. В итоге завод отозвал из российских больниц все аппараты ИВЛ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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