Уральский завод отзывает аппараты ИВЛ, которые привели к пожарам

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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, дисплей, здоровье, медицина, монитор, ивл, коронавирус, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл
Уральский приборостроительный завод в середине апреля получил госконтракт на производство 5 700 аппаратов ИВЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Уральский приборостроительный завод отзывает из российских больниц все аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Оборудование этой модели ранее загорелось в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Принято решение о дополнительной проверке аппаратов на безопасность и функциональность», — приводит выдержку из письма за подписью временного гендиректора УПЗ Александра Морозова «Фонтанка.ру». В документе также говорится, что завод обязуется вернуть аппараты в больницу в исправленном виде, все расходы предприятие возьмет на себя.

Данное решение связано с распоряжением Росздравнадзора приостановить использование аппаратов ИВЛ «Авента-М». Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкоропорацию «Ростех») решил дополнительно проверить и протестировать эти приборы. «Испытания аппаратов будут проходить при повышенных нагрузках и в нештатных ситуациях», — пояснили «Коммерсанту» в пресс-службе КРЭТ.

Завод на данный момент связывают с пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, специализирующихся на лечении больных с коронавирусом. В медучреждениях загорелись аппараты ИВЛ, произведенные на УПЗ. В частности, из-за пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять подключенных к аппаратам пациентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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