Уральский приборостроительный завод в середине апреля получил госконтракт на производство 5 700 аппаратов ИВЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уральский приборостроительный завод отзывает из российских больниц все аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Оборудование этой модели ранее загорелось в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

«Принято решение о дополнительной проверке аппаратов на безопасность и функциональность», — приводит выдержку из письма за подписью временного гендиректора УПЗ Александра Морозова «Фонтанка.ру». В документе также говорится, что завод обязуется вернуть аппараты в больницу в исправленном виде, все расходы предприятие возьмет на себя.

Данное решение связано с распоряжением Росздравнадзора приостановить использование аппаратов ИВЛ «Авента-М». Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в госкоропорацию «Ростех») решил дополнительно проверить и протестировать эти приборы. «Испытания аппаратов будут проходить при повышенных нагрузках и в нештатных ситуациях», — пояснили « Коммерсанту» в пресс-службе КРЭТ.

Завод на данный момент связывают с пожарами в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, специализирующихся на лечении больных с коронавирусом. В медучреждениях загорелись аппараты ИВЛ, произведенные на УПЗ. В частности, из-за пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять подключенных к аппаратам пациентов.

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