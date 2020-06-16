15 июня 2020
14 июня 2020

Известной тюменской компании не удалось избежать крупного штрафа

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Хабибуллиной, сбившей в центре города пешеходов. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Суд отклонил апелляцию «Племзавода Юбилейный» на штраф в в 500 тыс. рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Известная тюменская агрокомпания «Племзавод Юбилейный» (Ишим) выплатит государству штраф в 500 тыс. рублей. за порчу земли Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Предприятие попыталось обжаловать наказание в суде, но Ишимский районный оставил жалобу без удовлетворения.

«В октябре 2019 года ведомство провело проверку участка, который арендовал „Юбилейный“. В ходе проверки установлена порча земель на площади 23,2 гектара, а также невыполнение юридическим лицом обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от загрязнения отходами производства», — рассказали в Россельхознадзоре о причине штрафа.

«Юбилейный» не первый раз наказывается за нарушение экологии. Ранее агентство сообщало, что жители Ишима жаловались на нестерпимую вонь, источником которой оказалось предприятие.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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