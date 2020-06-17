Челябинский депутат устроил диверсию в «Справедливой России»

Андрею Барышеву пожалуются на члена его «Соцгорода», устроившего саботаж в «Справедливой России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В «Справедливой России» назвали «засланным казачком» депутата Металлургического райсовета Челябинска Рашида Гарипова, собиравшегося баллотироваться в Заксобрание области от этой партии после выхода из «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник в «СР».

«Гарипов вышел из „ЕР“ и просился выдвигаться в ЗСО от „СР“. Ему предложили второе место в списке в Каштакском округе №10. Одномандатником и первым номером списка планируется депутат гордумы Владимир Корнев. Если он выигрывает выборы в одномандатном округе, Гарипов становится первым номером списка и претендует на выход в ЗСО. Но Гарипов начал выборную кампанию, активно используя символику популярного в районе движения „Соцгород“. Это не согласовано ни с „СР“, ни с лояльным нашей партии „Соцгородом“», — заверил собеседник.

По словам инсайдера, Гарипов стравливает справедливороссов и лидера «Соцгорода», депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Барышева. «Выход Гарипова из „Единой России“ был постановочным. Он устроил саботаж, сталкивая лбами Барышева с Корневым и другими справедливороссами», — полагает собеседник.

Корнев заявил, что пожалуется на Гарипова. «Буду ставить вопрос об исключении Гарипова из „Соцгорода“. Считаю, что он действует по указке [депутата Госдумы от „ЕР“] Владимира Бурматова, который поддерживает в Каштакском округе моего конкурента-единоросса Дениса Сазонтова», — сказал он.

Гарипов подтвердил, что будет баллотировать в ЗСО по Каштакскому округу. «Скорее всего, от партии, но не могу сказать, от какой. А Корнев понимает, что не наберет голосов. И пытается оклеветать меня, бороться со мной. Я никого не пытаюсь сталкивать лбами. Уважаю и Барышева, и Корнева. Но тот боится реальной конкурентной борьбы», — сказал Гарипов.

Рашид Гарипов избирался в райсовет при поддержке «Соцгорода». Эта структура ранее курировала Металлургический район, где у ее лидера были основные бизнес-интересы. Депутатом Госдумы от этой территории является Владимир Бурматов. По данным URA.RU, Барышев намерен баллотироваться против него в 2021 году.