Уволенные сотрудники обувной фабрики в Магнитогорске отсудили 1,5 млн рублей

В Магнитогорске Челябинской области восемнадцать незаконно уволенных сотрудников обувной фабрики отсудили у работодателя более 1,5 млн рублей. Такое решение принял Правобережный районный суд.
«Приказы об увольнении 18 сотрудников обувной фабрики признаны незаконными», — говорится в решении суда. Истицам присуждены выплаты на общую сумму более 1,5 млн рублей. Суд обязал восстановить уволенных сотрудников в должностях и выплатить каждому компенсацию за вынужденные прогулы от 14 до 131 тысячи рублей, плюс по 25 тысяч рублей за причиненный моральный вред.
Известная на всю страну обувная фабрика «Унтоваленки», которая также выпускала детскую обувь под брендом «Фома», приостановила производство после новогодних праздников. Руководитель Татьяна Волошок всему коллективу, а это более ста человек, предложила написать заявление по собственному желанию. Добровольно написавшим подобное заявление пообещали выплату за первую треть января. Люди посчитали, что их просто выставили на мороз как бродячих собак.
Всему виной стало непростое экономическое положение предприятия, которое задолжало налоговой более 184 миллионов рублей. Счета были арестованы еще прошлой осенью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!