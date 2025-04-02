Челябинский драмтеатр имени Наума Орлова с 11 по 13 мая станет площадкой для участника проекта «Большие гастроли», театра драмы имени Фазиля Искандера из Сухума (Абхазия). Зрителей ждут три спектакля, погружающие в абхазскую культуру и классику русской литературы, сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.
«В рамках направления „Зарубежная программа“ пройдут показы трех спектаклей Государственного русского театра драмы имени Искандера. Постановки абхазского театра создаются приглашенными режиссерами в разных стилях и отличаются открытым эмоциональным воздействием на зрителя и актуальностью», — отметили в пресс-службе.
Откроет гастроли 11 мая комедийная драма «Пастух Махаз» по произведению Искандера «Сандро из Чегема», где скромному крестьянину Махазу предстоит отстоять честь своих дочерей. Спектакль раскроет особенности жизни абхазского народа, их надежды и испытания, семейные ценности и проблемы.
Роман Ивана Тургенева «Отцы и дети», где нигилист Евгений Базаров бросает вызов устоявшимся ценностям, но сталкивается с неожиданным испытанием любви, представят челябинскому зрителю 12 мая. Завершающим аккордом 13 мая станет спектакль «Софичка», повествующий о жизни абхазской девушки из села Чегем и ее размышлениях о нравственности, смысле жизни и прощении.
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