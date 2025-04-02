Доктор Рыжий: Челябинская область добилась исторического минимума младенческой смертности

Доктор Рыжий: Челябинская область добилась минимума младенческой смертности
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыжий заявил, что показатель младенческой смертности в Челябинской области один из самых низких в России
Рыжий заявил, что показатель младенческой смертности в Челябинской области один из самых низких в России Фото:

Педиатрическая служба Челябинской области признана лучшей в регионе и добилась исторического снижения младенческой смертности, сообщил URA.RU главный врач детской поликлиники №8, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий. По итогам коллегии минздрава стало известно, что служба выполнила и перевыполнила показатели регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» за 2024 год.

«В 2024 году наша педиатрическая служба не только достигла, но и превзошла многие целевые показатели. На данный момент, другим службам в системе минздрава пока не удалось достичь подобных результатов. Мы добились самого низкого уровня младенческой смертности за всю историю ее мониторинга», — отметил Рыжий.

По данным областного минздрава, главным достижением стало снижение показателя младенческой смертности — до 3,1 промилле. Как считает доктор Рыжий, это результат огромного труда и самоотверженности врачей нашего региона.

Кроме того, в 2024 году были отремонтированы и оснащены новым оборудованием 32 отделения в детских поликлиниках. Более 660 тысяч детей прошли профилактические осмотры. Все это, по словам Антона Рыжего, является залогом долгой и здоровой жизни детей Челябинской области.

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Педиатрическая служба Челябинской области признана лучшей в регионе и добилась исторического снижения младенческой смертности, сообщил URA.RU главный врач детской поликлиники №8, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий. По итогам коллегии минздрава стало известно, что служба выполнила и перевыполнила показатели регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» за 2024 год. «В 2024 году наша педиатрическая служба не только достигла, но и превзошла многие целевые показатели. На данный момент, другим службам в системе минздрава пока не удалось достичь подобных результатов. Мы добились самого низкого уровня младенческой смертности за всю историю ее мониторинга», — отметил Рыжий. По данным областного минздрава, главным достижением стало снижение показателя младенческой смертности — до 3,1 промилле. Как считает доктор Рыжий, это результат огромного труда и самоотверженности врачей нашего региона. Кроме того, в 2024 году были отремонтированы и оснащены новым оборудованием 32 отделения в детских поликлиниках. Более 660 тысяч детей прошли профилактические осмотры. Все это, по словам Антона Рыжего, является залогом долгой и здоровой жизни детей Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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