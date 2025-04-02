Доктор Рыжий: Челябинская область добилась исторического минимума младенческой смертности

Педиатрическая служба Челябинской области признана лучшей в регионе и добилась исторического снижения младенческой смертности, сообщил URA.RU главный врач детской поликлиники №8, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий. По итогам коллегии минздрава стало известно, что служба выполнила и перевыполнила показатели регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» за 2024 год.
«В 2024 году наша педиатрическая служба не только достигла, но и превзошла многие целевые показатели. На данный момент, другим службам в системе минздрава пока не удалось достичь подобных результатов. Мы добились самого низкого уровня младенческой смертности за всю историю ее мониторинга», — отметил Рыжий.
По данным областного минздрава, главным достижением стало снижение показателя младенческой смертности — до 3,1 промилле. Как считает доктор Рыжий, это результат огромного труда и самоотверженности врачей нашего региона.
Кроме того, в 2024 году были отремонтированы и оснащены новым оборудованием 32 отделения в детских поликлиниках. Более 660 тысяч детей прошли профилактические осмотры. Все это, по словам Антона Рыжего, является залогом долгой и здоровой жизни детей Челябинской области.
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