Челябинский агрохолдинг ограничил цены на охлажденную курицу

02 апреля 2025 в 17:10 Размер текста - 17 +

Цены на цыпленка бройлера стабилизированы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Челябинский агрохолдинг «Равис» подписал декларацию о стабилизации цен на мясо птицы. Он добровольно ограничил стоимость охлажденных тушек цыплят бройлеров, сообщили в пресс-службе регионального УФАС. «„Равис“ добровольно ограничил отпускную цену на тушки цыпленка бройлера охлажденные. Компания гарантирует своевременную и оперативную поставку указанной продукции», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы областного УФАС, стабилизация стоимости продукта приведет к повышению доступности куриного мяса для жителей региона. Ранее торговая сеть «Метрополис» первой в области отчиталась о соблюдении добровольного ограничения наценок на социально значимые продукты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский агрохолдинг «Равис» подписал декларацию о стабилизации цен на мясо птицы. Он добровольно ограничил стоимость охлажденных тушек цыплят бройлеров, сообщили в пресс-службе регионального УФАС. «„Равис“ добровольно ограничил отпускную цену на тушки цыпленка бройлера охлажденные. Компания гарантирует своевременную и оперативную поставку указанной продукции», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы областного УФАС, стабилизация стоимости продукта приведет к повышению доступности куриного мяса для жителей региона. Ранее торговая сеть «Метрополис» первой в области отчиталась о соблюдении добровольного ограничения наценок на социально значимые продукты.