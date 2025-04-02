Челябинский агрохолдинг ограничил цены на охлажденную курицу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приготовление шашлыков. Екатеринбург, кура, курица, куриная тушка
Цены на цыпленка бройлера стабилизированы Фото:

Челябинский агрохолдинг «Равис» подписал декларацию о стабилизации цен на мясо птицы. Он добровольно ограничил стоимость охлажденных тушек цыплят бройлеров, сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

«„Равис“ добровольно ограничил отпускную цену на тушки цыпленка бройлера охлажденные. Компания гарантирует своевременную и оперативную поставку указанной продукции», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным пресс-службы областного УФАС, стабилизация стоимости продукта приведет к повышению доступности куриного мяса для жителей региона. Ранее торговая сеть «Метрополис» первой в области отчиталась о соблюдении добровольного ограничения наценок на социально значимые продукты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский агрохолдинг «Равис» подписал декларацию о стабилизации цен на мясо птицы. Он добровольно ограничил стоимость охлажденных тушек цыплят бройлеров, сообщили в пресс-службе регионального УФАС. «„Равис“ добровольно ограничил отпускную цену на тушки цыпленка бройлера охлажденные. Компания гарантирует своевременную и оперативную поставку указанной продукции», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным пресс-службы областного УФАС, стабилизация стоимости продукта приведет к повышению доступности куриного мяса для жителей региона. Ранее торговая сеть «Метрополис» первой в области отчиталась о соблюдении добровольного ограничения наценок на социально значимые продукты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...