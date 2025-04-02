Челябинский агрохолдинг ограничил цены на охлажденную курицу

Челябинский агрохолдинг «Равис» подписал декларацию о стабилизации цен на мясо птицы. Он добровольно ограничил стоимость охлажденных тушек цыплят бройлеров, сообщили в пресс-службе регионального УФАС.
«„Равис“ добровольно ограничил отпускную цену на тушки цыпленка бройлера охлажденные. Компания гарантирует своевременную и оперативную поставку указанной продукции», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным пресс-службы областного УФАС, стабилизация стоимости продукта приведет к повышению доступности куриного мяса для жителей региона. Ранее торговая сеть «Метрополис» первой в области отчиталась о соблюдении добровольного ограничения наценок на социально значимые продукты.
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