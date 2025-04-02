«Comeback home»: челябинский «Трактор» сравнял счет в серии против «Адмирала»

Челябинский «Трактор» разгромил «Адмирал» в четвертом матче серии
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Серия возвращается в Челябинск
Серия возвращается в Челябинск Фото:

Челябинский ХК «Трактор» 2 апреля победил в четвертой игре серии против «Адмирала» (Владивосток). В гостях челябинцы разгромили «моряков» со счетом 7:3. Серия возвращается в Челябинск.

Матч для команды Бенуа Гру снова начался неудачно: пропустили быструю шайбу. Отличился Либор Шулак. Спустя пару минут владивостокцы удвоили преимущество стараниями Аркадия Шестакова. Григорий Дронов вернул «Трактор» в игру. Но еще до завершения первой двадцатиминутки Иван Муранов вернул «Адмиралу» комфортное преимущество в две шайбы.

В самом начале второго периода Максим Шабанов вновь сократил разрыв до минимума, а ближе к середине матча Чарльз Робинсон сравнял счет, завершив красивую комбинацию. За пять минут до конца двадцатиминутки Артем Блажиевский вывел «Трактор» вперед. Впервые в серии челябинцы повели в счете. Под занавес периода Андрей Светлаков сделал счет 5:3.

В третьем периоде «Трактор» продолжил напор. Поймавший кураж Шабанов оформил дубль. Точку в матче на последней минуте поставил капитан команды Владимир Ткачев.

Счет в серии между «Трактором» и «Адмиралом» стал 2:2. Следующая игра пройдет в Челябинске 4 апреля.

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Челябинский ХК «Трактор» 2 апреля победил в четвертой игре серии против «Адмирала» (Владивосток). В гостях челябинцы разгромили «моряков» со счетом 7:3. Серия возвращается в Челябинск. Матч для команды Бенуа Гру снова начался неудачно: пропустили быструю шайбу. Отличился Либор Шулак. Спустя пару минут владивостокцы удвоили преимущество стараниями Аркадия Шестакова. Григорий Дронов вернул «Трактор» в игру. Но еще до завершения первой двадцатиминутки Иван Муранов вернул «Адмиралу» комфортное преимущество в две шайбы. В самом начале второго периода Максим Шабанов вновь сократил разрыв до минимума, а ближе к середине матча Чарльз Робинсон сравнял счет, завершив красивую комбинацию. За пять минут до конца двадцатиминутки Артем Блажиевский вывел «Трактор» вперед. Впервые в серии челябинцы повели в счете. Под занавес периода Андрей Светлаков сделал счет 5:3. В третьем периоде «Трактор» продолжил напор. Поймавший кураж Шабанов оформил дубль. Точку в матче на последней минуте поставил капитан команды Владимир Ткачев. Счет в серии между «Трактором» и «Адмиралом» стал 2:2. Следующая игра пройдет в Челябинске 4 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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