В Юрюзани Челябинской области подросток на квадроцикле наехал на пятилетнего ребенка на велосипеде и скрылся. Мальчик получил травмы, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«В Юрюзани 12-летний водитель без прав на квадроцикле Motolend наехал на пятилетнего мальчика, который двигался на велосипеде. После ДТП водитель квадроцикла скрылся с места, ребенок получил травмы», — сообщила пресс-служба челябинской Госавтоинспекции в telegram-канале.
В Миассе ранее подросток без прав на мотоцикле Raser RC250GY-C2К сначала столкнулся с попутным автомобилем Ford Focus, а после влетел в электрический столб. В ДТП травмы получил водитель мотоцикла.
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