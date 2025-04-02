Подросток на квадроцикле задавил пятилетнего ребенка в челябинском городе. Фото

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12-летний ребенок двигался на квадроцикле по городе
12-летний ребенок двигался на квадроцикле по городе Фото:

В Юрюзани Челябинской области подросток на квадроцикле наехал на пятилетнего ребенка на велосипеде и скрылся. Мальчик получил травмы, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«В Юрюзани 12-летний водитель без прав на квадроцикле Motolend наехал на пятилетнего мальчика, который двигался на велосипеде. После ДТП водитель квадроцикла скрылся с места, ребенок получил травмы», — сообщила пресс-служба челябинской Госавтоинспекции в telegram-канале.

В Миассе ранее подросток без прав на мотоцикле Raser RC250GY-C2К сначала столкнулся с попутным автомобилем Ford Focus, а после влетел в электрический столб. В ДТП травмы получил водитель мотоцикла.

Виновник ДТП скрылся с места
Виновник ДТП скрылся с места
Фото:

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В Юрюзани Челябинской области подросток на квадроцикле наехал на пятилетнего ребенка на велосипеде и скрылся. Мальчик получил травмы, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «В Юрюзани 12-летний водитель без прав на квадроцикле Motolend наехал на пятилетнего мальчика, который двигался на велосипеде. После ДТП водитель квадроцикла скрылся с места, ребенок получил травмы», — сообщила пресс-служба челябинской Госавтоинспекции в telegram-канале. В Миассе ранее подросток без прав на мотоцикле Raser RC250GY-C2К сначала столкнулся с попутным автомобилем Ford Focus, а после влетел в электрический столб. В ДТП травмы получил водитель мотоцикла.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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