Пивзаводу Магнитогорска запретили выпуск алкоголя

Магнитогорскому заводу пиво-безалкогольных напитков (Челябинская область) Росалкогольтабакконтроль запретил выпускать алкоголь. Как следует из материалов арбитражного дела, сделано это, поскольку предприятие производит продукцию без маркировки.
«Заявление службы об обеспечении иска удовлетворить. Приостановить право ООО „Магнитогорский завод пиво-безалкогольных напитков“ на осуществление деятельности по производству пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи», — отмечено в определении суда.
Ограничения действуют на период судебного разбирательства. Надзорное ведомство обратилось в суд, поскольку считает, что завод выпускает продукцию без средств маркировки, обеспечивающих автоматическое измерение и учет объема товара. Выездная проверка показала, что завод арендует здание, на которое оформлена разрешительная документация. При этом основная часть технологического оборудования стоит в пристрое, но договора аренды на него нет. В то же время часть из арендуемых 585 кв метров компания сдает в субаренду другой фирме — «Напиткам Магнитки».
Истец добивается исключения предприятия из реестра производителей пива и пивных напитков. Что думают обе стороны о процессе, URA.RU попыталось выяснить, разослав запросы. По телефону дозвониться до завода не удалось. В случае поступления ответов они будут опубликованы.
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