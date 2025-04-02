На выезде из Челябинска по Новоградскому ппроспекту сильно горит лес. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«Около микрорайона Парковый Премиум горит лес. Причем полыхает очень сильно!» — сообщили URA.RU очевидцы. И обратили внимание, что пожарная машина на месте стоит, но пожарные рукава не размотаны.
В пресс-службе МЧС России по Челябинской области URA.RU подтвердили информацию о пожаре около Челябинска. «На месте сотрудники МЧС России. Работают на ликвидации горения с помощью ранцевых огнетушителей», — сообщили в ведомстве.
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