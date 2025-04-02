Возле Челябинска сильно горит лес. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лес горит со стороны Новоградского проспекта (архивное фото)
Лес горит со стороны Новоградского проспекта (архивное фото) Фото:

На выезде из Челябинска по Новоградскому ппроспекту сильно горит лес. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«Около микрорайона Парковый Премиум горит лес. Причем полыхает очень сильно!» — сообщили URA.RU очевидцы. И обратили внимание, что пожарная машина на месте стоит, но пожарные рукава не размотаны.

В пресс-службе МЧС России по Челябинской области URA.RU подтвердили информацию о пожаре около Челябинска. «На месте сотрудники МЧС России. Работают на ликвидации горения с помощью ранцевых огнетушителей», — сообщили в ведомстве.

Лес горит около микрорайона Парковый Премиум
Лес горит около микрорайона Парковый Премиум
Фото:
Пожар в лесу на выезде из Челябинска 2 апреля
Пожар в лесу на выезде из Челябинска 2 апреля
Фото:

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На выезде из Челябинска по Новоградскому ппроспекту сильно горит лес. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Около микрорайона Парковый Премиум горит лес. Причем полыхает очень сильно!» — сообщили URA.RU очевидцы. И обратили внимание, что пожарная машина на месте стоит, но пожарные рукава не размотаны. В пресс-службе МЧС России по Челябинской области URA.RU подтвердили информацию о пожаре около Челябинска. «На месте сотрудники МЧС России. Работают на ликвидации горения с помощью ранцевых огнетушителей», — сообщили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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