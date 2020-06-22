Пушков назвал «странным» появление коронавируса в Китае

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Версию о том, что коронавирус завезли в Пекин из Европы на днях озвучил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Скорее всего, речь идет о передаче вируса от человека к человеку, а не от животного к человеку, добавил эксперт. Крупнейший оптовый рынок Пекина «Синьфади», как напоминает RT , был закрыт на карантин 13 июня. Причина — 45 заразившихся коронавирусом. Ученый из Китая Ян Чжаньцю считает, что инфекция, которая была выявлена на столичном рынке, может быть более заразной чем COVID-19.

«Очень странное новое появление Ковид-19 в Пекине, и вновь на рынке. И вновь нет внятных объяснений. Ясно лишь, что на сей раз летучие мыши и панголины точно ни при чем. Есть версия, что вирус завезён из Европы. Кем, как и почему был найден на досках для разделки лосося — загадка», — написал политик.

Новые случая заражения коронавирусом в Пекине являются странными, поскольку летучие мыши на этот раз точно ни при чем. Такое мнение на своей странице в Twitter выразил сенатор от Пермского края Алексей Пушков.

Алексей Пушков увидел странность в появлении коронавируса на рынке в Пекине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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