Курганская область теряет шансы на скорый выход из карантина

Коронавирус в регионе обнаружили уже у более 600 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 23 июня подтвердили 34 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.Из-за большого количества заболевших в последние дни, дату очередного этапа ослабления ограничений для области могут перенести на более поздний срок.

«На 23 июня в Курганской области лабораторно подтверждены 34 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Из Кургана — 16 человек, остальные — из Шумихинского, Куртамышского, Сафакулевского, Кетовского, Щучанского, Лебяжьевского районов.

Согласно последнему прогнозу URA.RU, заболеваемость в Курганской области проходит по пессимистичному сценарию. По оптимистичному сценарию регион мог перейти на очередной этап снятия ограничений уже 27 июня.

За все время в регионе был зафиксирован 625 заболевший коронавирусом. Из них 316 выздоровели, два пациента скончались от сопутствующих заболеваний. Всего лабораториями медучреждений проведено 52270 исследований.

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 начал действовать в Курганской области с 1 апреля. 15 июня был введен обязательный масочный режим, а 19 июня в регионе объявили новые правила въезда в регион.