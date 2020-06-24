COVID-19 скорректирует число работающих на голосовании в ЯНАО

Все работающие на выборах пройдут тест на COVID-19 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Задействованные в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на Ямале волонтеры и наблюдатели прошли тест на коронавирус. В целях безопасности избирательная комиссия округа сделала эту процедуру обязательной для всех, кто будет работать на участках с 25 июня по 1 июля.

В голосовании, уточняет издание «Красный север», будет задействовано свыше 500 волонтеров. Они будут встречать граждан при входе на участки, измерять им температуру, вручать средства индивидуальной защиты и одноразовые ручки для заполнения бюллетеня, а затем следить за соблюдением социальной дистанции.

Обязательный тест на COVID—19 пройдут также 1100 наблюдателей, которых выдвинула по согласованию с окружной общественной палатой 31 некоммерческая организация и четыре политических партии.