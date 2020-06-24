Несмотря на опасения, День Победы на Ямале встретили с размахом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ямало-Ненецкий автономный округ широко отпраздновал День Победы, который из-за пандемии коронавируса пришлось перенести на 24 июня. В городах и поселениях пришлось отказаться от традиционных массовых гуляний, но организаторы сделали все возможное, чтобы ямальцы погрузились в атмосферу торжества. Как жители округа встретили 75-летие Победы — в фоторепортаже URA.RU.

Запланированные мероприятия к перенесенному Дню Победы в ЯНАО прошли так, как их задумывали волонтеры и власти муниципалитетов. Например, сразу в нескольких городах прошла акция «Голубь мира», в рамках которой дети и взрослые мастерили из бумаги главный символ спокойствия и дружбы — белого голубя.

Фото: пресс-служба администрации Надымского района

Фото: сообщество «Северяне», «ВКонтакте»

Шествия со Знаменем Победы стали главным событием сразу в нескольких городах. Например, в Губкинском знамя пронесла группа в форме советских офицеров, а члены местного байк-клуба устроили праздничный мотопробег.

Фото: пресс-служба администрации Губкинского

Фото: пресс-служба администрации Губкинского

А в Надыме огромное красное знамя растянули прямо в центре города. По улицам его пронесли три десятка волонтеров.

Фото: пресс-служба администрации Надымского района

В Тазовском районе для жителей устроили костюмированные представления, а местные музыкальные коллективы сыграли песни военных лет. На улицах Тазовского состоялся импровизированный парад с участием украшенных грузовиков и военной техники.

Фото: пресс-служба администрации Тазовского района

Фото: пресс-служба администрации Тазовского района

В Ноябрьске также прошли веселые гуляния. Для жителей организовали концерт, на котором выступали творческие группы и сами горожане. Со сцены можно было спеть песню о Победе, прочитать стих или рассказать семейную историю о войне. После для зрителей устроили танцы.

Фото: пресс-служба администрации Ноябрьска

А главное событие дня — авиашоу пилотажной группы «Русь» — состоялось сразу в четырех населенных пунктах Ямала. Летчики-виртуозы пролетели над Яр-Сале, Аксаркой, Салехардом и Лабытнанги, вызывая восторг местных жителей. Пять самолетов Л-39 «Альбатрос» рисовали в небе разнообразные фигуры и показывали мастерство высочайшего уровня.

Фото: сообщество «Северяне», «ВКонтакте»

Фото: сообщество «Северяне», «ВКонтакте»