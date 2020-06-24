Для ямальцев подготовили разнообразную праздничную программу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

24 июня в России объявлено внеплановым выходным днем. Сегодня в Москве, Екатеринбурге и других городах страны пройдет Парад Победы, который не удалось провести 9 мая из-за эпидемии коронавируса. В Ямало-Ненецком автономном округе военный парады не состоятся, но для жителей региона подготовлена обширная праздничная программа.

В крупных городах Ямала жители смогут увидеть парад Победы на Красной площади: в Салехарде, Лабытнанги и Муравленко установлены уличные экраны, на которых с 12:00 будет идти трансляция из Москвы. После парада местные автомобилисты проведут акцию «Звон Победы», во время которой будут в течение минуты сигналить в клаксоны. В Новом Уренгое владельцы машин выедут на автопробег с участием техники военных лет. В остальных городах Ямала с 12:00 до 18:00 будут выступать военные оркестры.

Администрация села Яр-Сале запланировала уличный флешмоб с непосредственным участием людей. Жители выйдут на массовый забег — финишировать они будут со знаменем Победы в руках. Власти обещают, что марафон пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, в том числе с сохранением социальной дистанции.

Пилотажная группа «Русь» проведет собственное шоу в небе над Ямалом. В 10:00 авиавыступление начнется над Яр-Сале, в 10:30 — над Аксаркой, к 14:00 самолеты доберутся до Салехарда, а в 14:30 окажутся над Лабытнанги. Свое мастерство покажут пилоты черно-желтых самолетов Л-39 «Альбатрос».

Главные музеи ЯНАО в Салехарде и Новом Уренгое приготовили для жителей округа онлайн-программы. Оба учреждения проведут виртуальные выставки и интернет-квесты. Мероприятия, как отмечают организаторы, будут посвящены не только истории Ямала: например, в Новом Уренгое состоится выставка «Подвиг Севастополя».

«Каждый муниципалитет постарался, чтобы в этот день царила атмосфера праздника. Мы отказались от массовых мероприятий, но постарались сделать так, чтобы каждый ямалец мог самыми разными способами выразить свое уважение и благодарность героям, показать сопричастность к событиям и самое главное — сказать, что мы помним и гордимся подвигом наших ветеранов», — рассказала заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова.

24 июня объявлен в России выходным днем — указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. На эту дату назначено проведение Парада Победы. В этот же день ровно 75 лет назад, в Москве прошел Парады Победы 1945 года.