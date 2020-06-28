Собчак рассказала о травмах, которые нанесли группе в монастыре

У коллеги Собчак Сергея Ерженкова сломана кисть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

После нападения в Среднеуральском женском монастыре съемочная группа Ксении Собчак отправилась в травмпункт, чтобы снять побои. У режиссера оказалась серьезная травма.

«Сделали снимки. У нашего режиссера Сергея Ерженкова перелом шеловидного отростка. В простонародье кисти», — рассказала телеведущая в своем Telegram-канале «Кровавая барыня». Она отметила, что обратилась с заявлением в полицию.

Собчак ранее заявила, что приверженцы схиигумена Сергия стерли все материалы, которые ее команда записала на территории монастыря. «Все материалы стерты теми кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски», — уточнила телеведущая, заявив, что вскоре выпустит большой фильм про «весь этот Православный Талибан».

Как ранее писало URA.RU, Собчак приехала в монастырь для съемок фильма о насилии над несовершеннолетними. Вместе с телеведущей прибыла девушка Кристина, которая заявила о том, что ее и других подростков в прошлом избивали на территории монастыря. Там на ведущую и ее съемочную бригаду напали монахини и сторонники схиигумена Сергия.