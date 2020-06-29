За все время в регионе от коронавируса вылечили более 400 заболевших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 29 июня подтвердили 33 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Несмотря на выросшее количество новых больных, коэффициент распространения инфекции в области последние три дня не превышает единицу.

«На 29 июня в Курганской области лабораторно подтверждены 33 новых случаев COVID -19», — говорится в сообщении оперштаба. 29 июня, исходя из данных оперштаба, коэффициент распространения инфекции в регионе был равен 0,99. Если он будет ниже единицы и в четвертый день, то регион сможет перейти на новый этап ослабления ограничений.

В регионе за все время обнаружили 786 заболевших. Из них вылечились 423 зараженных, три пациента скончались от сопутствующих заболеваний. Суммарно лабораториями медучреждений проведено 58979 исследований.

Больше всего заболевших за день в Курганской области зафиксировали 21 июня. Тогда подтвердили 43 случая.

С 1 апреля в Курганской области начал действовать режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. С 30 июня в регионе смогут работать кинотеатры и уличные кафе.