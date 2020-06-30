30 июня 2020

Шнуров зачитал стихи о своем назначении продюсером телеканала. «В этой драке нету правил». ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Музыкант прочитал стихотворение в эфире телеканала RTVI Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Музыкант Сергей Шнуров, который стал генеральным продюсером телеканала RTVI, посвятил этому событию стихотворение. Новый опус шоумен зачитал в эфире телеканала, а после выложил в Instagram.

«Жил канал такой тихонько, никого не телепонькал. Жиденько текла струя, но теперь здесь главный я», — написал Шнуров. Музыкант также отметил, что «в этой драке нету правил», и обратил внимание, что «влез в RTVI» пока «кто-то что-то правил» (очевидно речь идет про голосование по поправкам в Конституцию).

Новый продюсер RTVI будет заниматься созданием и продвижением неновостных продуктов, формировать общую креативную стратегию и сетку вещания, а также обновлять и продвигать бренд RTVI. Сейчас телеканал вещает в 53 странах мира.

Музыкант Сергей Шнуров часто пишет стихи на злободневные темы. Например, на днях он отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Ранее Шнуров грубо высмеял продюсера Иосифа Пригожина из-за слов о бедствующих артистах, пишет «Национальная служба новостей». А прошлом году шоумен писал о запрете курения на балконах, напоминает RT.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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