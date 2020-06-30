Музыкант Сергей Шнуров, который стал генеральным продюсером телеканала RTVI, посвятил этому событию стихотворение. Новый опус шоумен зачитал в эфире телеканала, а после выложил в Instagram.
«Жил канал такой тихонько, никого не телепонькал. Жиденько текла струя, но теперь здесь главный я», — написал Шнуров. Музыкант также отметил, что «в этой драке нету правил», и обратил внимание, что «влез в RTVI» пока «кто-то что-то правил» (очевидно речь идет про голосование по поправкам в Конституцию).
Новый продюсер RTVI будет заниматься созданием и продвижением неновостных продуктов, формировать общую креативную стратегию и сетку вещания, а также обновлять и продвигать бренд RTVI. Сейчас телеканал вещает в 53 странах мира.
Музыкант Сергей Шнуров часто пишет стихи на злободневные темы. Например, на днях он отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Ранее Шнуров грубо высмеял продюсера Иосифа Пригожина из-за слов о бедствующих артистах, пишет «Национальная служба новостей». А прошлом году шоумен писал о запрете курения на балконах, напоминает RT.
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