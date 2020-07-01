30 июня 2020
29 июня 2020

В Курганской области ввели новый налог

© Служба новостей «URA.RU»
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Закон о введении нового налога приняли в регионе 26 мая (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Налог для самозанятых ввели в Курганской области с 1 июля. О принятии соответствующего закона сообщила пресс-служба областного правительства.

«Если вы работаете на себя, с 1 июля у вас появится возможность заплатить минимальный налог», — рассказали ранее в пресс-службе. Соответствующий закон приняли 26 мая.

Физлица и индивидуальные предприниматели смогут официально стать самозанятыми через онлайн-сервисы. Оформить налог на профессиональный доход можно, если ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей и не привлекаются наемные работники. «Вы сможете заплатить всего 4% налога при продаже товаров и услуг физлицам, и 6% при работе с юридическими лицами», — добавили в пресс-службе.

Курганская область вошла в число 53 регионов, где ввели данный налог с 1 июля. Теперь самозанятым можно стать в любом регионе России. Ранее областное финансовое управление сообщало, что 1 079 курганцев стали самозанятыми с помощью других регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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