В ответ на запрет старец записал новое видео Фото: Скриншот видео с канала Всеволода Могучего на YouTube

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Генпрокуратура РФ потребовала удалить с канала Всеволода Могучева (представителя отца Сергия) ролик, который старец записал после инцидента со съемочной группой журналистки Ксении Собчак. Об этом URA.RU сообщил сам Могучев. В ответ на запрет опальный схиигумен записал новое видео, в котором призвал народ собраться на поместный собор.

«Сегодня мне придется удалить со своего канала проповедь отца Сергия под названием „Ответ схиигумена Сергия (Романова) “», — рассказал агентству Могучев. Он опубликовал в соцсетях предписание от Роскомнадзора. Информацией, нарушающей закон, признаны высказывания монаха, что Россией правят хасиды (ортодоксальное течение в иудаизме), призыв не ходить на голосование по Конституции и прогноз об установлении в РФ рабовладельчества.

В запрещенном ролике старец также требовал суда над екатеринбургским митрополитом. Риторика нового ролика схожа с предыдущими: схиигумен обвиняет патриарха, священный синод и епископат в «пандемии неверия», лжи, ереси и особенно — в экуменизме (сближение религий).

По мнению отца Сергия, в России сейчас происходит отступление от христианского учения, от «нормальной государственности» и от истинной церкви. Все это делает «приход антихриста неизбежным». Чтобы этого не произошло, по мнению старца, народу надо срочно собраться на поместный собор. В следующем видео схиигумен обещает раскрыть тему власти евреев.

Екатеринбургская епархия ранее лишила Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции», призвал людей выходить на улицы и не подчиняться властям. Также он заявлял, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы, а патриарха обвинял в предательстве веры, призвав его уйти в отставку.

Схиигумен был отстранен от руководства Среднеуральским женским монастырем, однако нового главу обители в монастырь не пустили преданные Сергию люди. Сейчас монастырь не подчиняется епархии и находится под прямым управлением старца. Часть монахинь покинула обитель, в том числе настоятельница, обвинившая Сергия его в расколе.

Скан: Всеволод Могучев

Скан: Всеволод Могучев

Скан: Всеволод Могучев