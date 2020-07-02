Число новых заболевших коронавирусом курганцев не снижается

В Курганской области 2 июля подтверди 30 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. 1 июля в области также зафиксировали 30 случаев.
«На 2 июля в Курганской области лабораторно подтверждено 30 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Из них 19 зараженных обнаружили в Кургане.
Всего в регионе обнаружили 864 заболевших. По выздоровлению всего выписаны 498 человек, трое — скончались от сопутствующих заболеваний. Больше всего заболевших за день в Курганской области зафиксировали 21 июня. Тогда подтвердили 43 случая. Согласно коэффициенту распространения инфекции, на данный момент в регионе ситуация улучшается.
С 1 апреля в Курганской области начал действовать режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. 30 июня разрешили открыть кинотеатры и уличные кафе.
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