01 июля 2020
30 июня 2020

Число новых заболевших коронавирусом курганцев не снижается

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
В регионе больных коронавирусом лечат в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области 2 июля подтверди 30 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. 1 июля в области также зафиксировали 30 случаев.

«На 2 июля в Курганской области лабораторно подтверждено 30 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Из них 19 зараженных обнаружили в Кургане.

Всего в регионе обнаружили 864 заболевших. По выздоровлению всего выписаны 498 человек, трое — скончались от сопутствующих заболеваний. Больше всего заболевших за день в Курганской области зафиксировали 21 июня. Тогда подтвердили 43 случая. Согласно коэффициенту распространения инфекции, на данный момент в регионе ситуация улучшается.

С 1 апреля в Курганской области начал действовать режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. 30 июня разрешили открыть кинотеатры и уличные кафе.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...