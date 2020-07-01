30 июня 2020
29 июня 2020

В Курганской области резко выросло число зараженных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе за все время обнаружили более 800 заболевших коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 1 июля подтвердили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

«На 1 июля в Курганской области лабораторно подтверждено 30 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. В том числе 17 человек заразились инфекцией в Кургане. Накануне в Курганской области подтвердили 18 случаев коронавируса.

За все время в регионе обнаружили 834 заболевших. По выздоровлению всего выписаны 468 человек, трое — скончались от сопутствующих заболеваний. Больше всего заболевших за день в Курганской области зафиксировали 21 июня. Тогда подтвердили 43 случая. Пять дней подряд коэффициент распространения инфекции в регионе не превышает единицу.

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 в Курганской области начал действовать с 1 апреля. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. 30 июня разрешили открыть кинотеатры и уличные кафе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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