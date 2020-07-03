ЕГЭ на Южном Урале начались в условиях карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 июля — 205-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 115-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области зарегистрировано 7 993 случая заражения, выздоровели 4 577 и скончались 156 человек.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 667 883 (+6 718) случаев заражения. Вылечились 437 893 (+8 915) пациентов — более 65% от заболевших. Умерли 9 859 (+176) человек — почти 1,5% от заразившихся.

В Челябинской области на утро 3 июля зафиксировано 7 993 заражений коронавирусом и выявлено 134 новых заболевших, сообщили URA.RU в региональном штабе по борьбе с инфекцией. Накануне их было 135. «С начала пандемии в области подтвердились 7 993 случая заражения, сейчас лечение проходят 3 218 человек, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли три жителя области: две женщины 45 и 83 лет, а также 61-летний мужчина. Все они страдали тяжелыми болезнями, которые осложнил коронавирус». Выздоровели за сутки 133 жителя области, а с начала пандемии — 4 577 человек.

Число выздоровевших и заболевших сравнялось

За сутки выписали с больничного 133 человека, сумевших преодолеть болезнь. Это практически столько же, сколько заразились. Но есть и менее приятные цифры: Южный Урал вплотную приблизился к отметке в 8 тысяч заражений (и нет сомнения, что перешагнет эту планку уже завтра), а Челябинск преодолел рубеж в 3 тыс. случаев заболевания. При этом больше половины заражений за сутки — 77 — обеспечила именно столица региона.

Смертность выросла в разы

Число летальных исходов у пациентов с COVID-19 в Челябинской области в июне выросла в 2,5 раза. Самой молодой жертве инфекции исполнилось 24 года, самому старшему из умерших было 98 лет. Большинство скончались от COVID-19 и его осложнений, у остальных коронавирус усугубил хронические заболевания. При этом за месяц не было ни одного дня без смерти зараженного, да и абсолютный максимум — шесть человек за сутки — был достигнут именно в июне.

Выпускники сдали первый ЕГЭ

Выпускники школ Челябинской области сдадут первые в этом году Единые государственные экзамены (ЕГЭ). 4 тысячи человек проверят свои знания по географии, литературе и информатике. Всего в регионе 94 пункта сдачи ЕГЭ, из них 85 расположены на базе общеобразовательных школ, остальные на дому или в лечебных учреждениях — для тех, кто не может прийти в школу по состоянию здоровья. Все пункты сдачи обеспечены необходимыми средствами профилактики коронавируса: рециркуляторные лампы, антисептики, средства индивидуальной защиты для взрослых, организующих процесс. Выпускников рассаживают на расстоянии друг от друга, маски и перчатки они могут надеть по желанию. А вот измерить температуру на входе в помещение придется всем.

В классах во время ЕГЭ меры безопасности самые жесткие, но вот за дверями школы социальную дистанцию выдерживают не все Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске устроили «карантинный» фейерверк

Салюты в честь присвоения Челябинску и Магнитогорску звания «Города трудовой доблести» прошли в режиме карантина. Об их проведении сообщили буквально за 20 минут до первых залпов, перед этим перекрыв проезжую часть полицейскими машинами. Объяснение очень простое: власти опасались, что в толпе зрителей слишком легко подхватить инфекцию. Поэтому горожанам пришлось любоваться фейерверком с балконов и тех мест, где он их застал. Как все происходило, снял корреспондент URA.RU.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

С 6 июля судебные приставы возобновят личный прием граждан и представителей организаций в в привычном формате. С той лишь разницей, что посетителям нужно иметь с собой маским, перчатки и ручки. Сервис «Запись на прием» на официальном сайте ведомства позволит не рисковать своим и чужим здоровьем, сидя в очереди. А вот южноуральцам, получившие предписание Роспотребнадзора о самоизоляции, в приеме откажут.

Работа детских пришкольных и загородных лагерей в области разрешена с 6 июля. Первым — 9 июля — откроется златоустовский санаторий-профилакторий «Металлург», куда приедут 363 ребенка.

Сейчас уже работают летние кафе, веранды и фитнес-центры. Насколько тщательно заведения общепита соблюдают предписания Роспотребнадзора, вчера лично проверил губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной.

До 12 июля в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный список запретов и разрешений.