Схиимонах призвал своих приверженцев встать на защиту обители Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Создатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана священника, заявил, что не покинет свой монастырь. Такое заявление прозвучало в двух последних видеообращениях отца Сергия, опубликованных его помощником Всеволодом Могучевым.

В первом ролике отец Сергий предложил собрать народный поместный собор, перед которым, «как перед судом Божиим», должны предстать «предатели и изменники Родины» (к которым монах-раскольник причислил иерархов РПЦ и государственных чиновников) и призвал своих сторонников встать на защиту монастыря. «Из монастыря я не уйду», — говорит опальный схиигумен.

Второе видео посвящено уже Екатеринбургской епархии, руководителем которой старец подозревает в том, что они хотят захватить монастырь, и грозит им международным скандалом. «Монахини и дети не захотят уходить из монастыря, которым управляет пресвятая Богородица, — заявляет отец Сергий. — Тогда им придется применять насилие, избивать беззащитных монахинь и детей. Спрашиваю вас — кто на это решится?»

Церковный суд Екатеринбургской епархии, напомним, лишил схиигумена Сергия (Романова), который отрицал коронавирус и записывал видеоролики с резкой критикой руководства РПЦ и российских властей, сана священника. Сторонники отца Сергия (более 100 человек), собравшиеся возле здания епархии, потребовали созыва поместного собора и скандировали «Владыку! Владыку»! После этого они уехали к монастырю «Спорительница хлебов» отца Сергия и заняли там оборону, перекрыв подъезд к обители. URA.RU вело онлайн-трансляцию событий сегодняшнего дня.