Создатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана священника, заявил, что не покинет свой монастырь. Такое заявление прозвучало в двух последних видеообращениях отца Сергия, опубликованных его помощником Всеволодом Могучевым.
В первом ролике отец Сергий предложил собрать народный поместный собор, перед которым, «как перед судом Божиим», должны предстать «предатели и изменники Родины» (к которым монах-раскольник причислил иерархов РПЦ и государственных чиновников) и призвал своих сторонников встать на защиту монастыря. «Из монастыря я не уйду», — говорит опальный схиигумен.
Второе видео посвящено уже Екатеринбургской епархии, руководителем которой старец подозревает в том, что они хотят захватить монастырь, и грозит им международным скандалом. «Монахини и дети не захотят уходить из монастыря, которым управляет пресвятая Богородица, — заявляет отец Сергий. — Тогда им придется применять насилие, избивать беззащитных монахинь и детей. Спрашиваю вас — кто на это решится?»
Церковный суд Екатеринбургской епархии, напомним, лишил схиигумена Сергия (Романова), который отрицал коронавирус и записывал видеоролики с резкой критикой руководства РПЦ и российских властей, сана священника. Сторонники отца Сергия (более 100 человек), собравшиеся возле здания епархии, потребовали созыва поместного собора и скандировали «Владыку! Владыку»! После этого они уехали к монастырю «Спорительница хлебов» отца Сергия и заняли там оборону, перекрыв подъезд к обители. URA.RU вело онлайн-трансляцию событий сегодняшнего дня.
Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «