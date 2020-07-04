Местные жители жалуются, что врачи не проводят осмотры и не берут анализы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Губкинского (ЯНАО) жалуются на врачей, которые не приезжают к пациентам с коронавирусом. В беседе с URA.RU местная жительница София рассказала, что ее мать вторые сутки задыхается от кашля, а сотрудники скорой отказываются везти ее в больницу.

«Неделю назад заболели коронавирусом. Нас удивило, что нам не сказали результаты. Мы случайно узнали через знакомых, что подтвержденный тест пришел. Информация утекла. Странно, что врачи посторонним разглашают такие новости», — рассказала девушка. По ее словам, врачи приходили к ним только 29 июня. Осмотр не провели, анализы не взяли, а только отдали «отсканированную бумажку с непонятными лекарствами». Как выяснилось позже, такой листок медики давали всем пациентам с COVID-19.

В последние дни матери Софии стало хуже. Но вызвать бригаду скорой помощи девушка не может уже вторые сутки. Со слов собеседницы, медики объясняют, что не могут приехать, потому что у них не работает служебный автомобиль и компьютерный томограф.

«Я полегче переношу болезнь, а у мамы боли в груди, удушье. Ночью она задыхалась от кашля, звоню в панике в скорую помощь. Спрашиваю: „Вы собираетесь приезжать?“ На что мне ответили: „Нет такой возможности. Пусть мама выпьет сироп от кашля“», — пожаловалась София. Она добавила, что к другим зараженным пациентам медики тоже не приезжают.

Похожая ситуация, пояснила собеседница URA.RU, произошла с отцом ее подруги. Мужчину увезли на скорой только после того, как он заработал двухстороннюю пневмонию. По словам Софии, проблемы с оказанием медпомощи коронавирусным пациентам в городе были всегда, но сейчас ситуация только усугубилась.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в ЯНАО и в пресс-службу администрации Губкинского с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответа не поступило.

В пятницу на базе родильного отделения Губкинской больницы заработало инфекционное отделение для пациентов с коронавирусом легкой и средней степени. Блок рассчитан на 30 мест, есть аппараты ИВЛ. Но только за последние сутки в городе подтверждено 23 новых случая COVID-19. Всего в регионе 4 июля выявили 197 случаев заболевания, один человек погиб.