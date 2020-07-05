Адвокат рассказал, как движется дело о нападении на Собчак

Проверку сообщения о нападении на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском монастыре проводит 28-й отдел полиции Среднеуральска. Об этом заявил адвокат телеведущей Сергей Бадамшин.
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак отправилась в монастырь скандального схиигумена Сергия снимать фильм о том, что дети, воспитывающиеся при монастыре, подвергаются насилию. Сторонники отца Сергия напали на Собчак и ее оператора Сергея Ерженкова, ему сломали руку, отняли камеру и стерли отснятый материал. Однако позже Ерженков сообщил, что ему удалось восстановить на флешке камеры удаленные съемки.
«В данный момент проводится проверка сообщения о преступлении 28-м отделом полиции Среднеуральска, по месту. Как дело будет передано в Екатеринбург, мы об этом сообщим», — цитирует адвоката Е1.
Он добавил, что будет делать все, чтобы дело расследовалось по статье 144 УК РФ, так как есть очевидные признаки воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженной с насилием. Адвокат отметил, что готов представить доказательства вины защитников монастыря. По словам Бадамшина, сейчас главная задача — дать делу движение, чтобы полицейские передали материалы в следственный комитет.
После случившегося телеведущая Собчак решила перепеть песню из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», посвятив ее проблемам последних дней: сломанному носу и конфликту в уральском монастыре. Правда, в композиции преимущественно нецензурная брань, а исполнение уж слишком фальшиво.
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