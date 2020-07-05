Ксения Собчак попробовал переосмыслить события последних месяцев в песне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак решила перепеть песню из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», посвятив ее проблемам последних дней: сломанному носу и конфликту в уральском монастыре. Правда, в композиции преимущественно нецензурная брань, а исполнение уж слишком фальшиво.

Свой сломанный нос, с которым «хоть вступай в ядро», Собак называет первопричиной своих несчастий. Собчак припомнила откровенную съемку с Тимати, скандал с крабовой компанией, участие в выборах, а также вспомнила о рассистких высказываниях.

«Нос сломан и болит, но мне все мало/ Я его сую куда попало./ Но даже в храме, где со свечь течет елей, мне божьи люди понавешали люлей», — фальшиво вывозил Собчак в образе Квазимодо. Пользователи раскритиковали телеведущую из-за того, что слушать произвеление невозможно по двум причинам: обилие ненормативной лексики и абсолютное непопадание в ноты.

Основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий, отрицавший коронавирус, захватил обитель и призвал патриарха Кирилла добровольно уйти в отставку. В это же время Ксения Собчак отправилась в монастырь снимать фильм о том, что дети, воспитывающиеся при монастыре, подвергаются насилию. Сторонники отца Сергия напали на Собчак и ее оператора Сергея Ерженкова, ему сломали руку, отняли камеру и стерли отснятый материал. Однако позже Ерженков сообщил, что ему удалось восстановить на флешке камеры удаленные съемки.