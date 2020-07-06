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Германское издание обращает внимание на то, что ДНК мужчины, обнаруженная в допинг-пробе двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Ольги Зайцевой, принадлежит мужу спортсменки. Российских биатлонисток пожизненно дисквалифицировали в МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи. У них отобрали серебряные медали Игр. В марте спортсменки подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, хотя еще в 2017 году завершили спортивную карьеру. Решение суд вынесет позже.

Еще в семи документах, где подпись была поставлена от руки, скорее всего, также подписаны не Родченковым. «Несколько свидетельств в материалах швейцарского производства, которые Der Spiegel просматривал в последние недели, не только подтверждают утверждения Зайцевой о невиновности, но и поднимают вопросы об общей достоверности расследования «cочинского заговора», — указано в тексте, который приводит ТАСС.

В Спортивном арбитражном суде МОК было представлено девять письменных показаний от Родченкова. Эксперты, как пишет немецкое издание, установили, что в одном цифровом судебно-медицинском заключении сделан вывод о том, что один и тот же файл с изображением подписи экс-директора московской антидопинговой лаборатории был вставлен в два разных документа.

Подпись экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной является подделкой. Об этом сообщили эксперты германского издания Der Spiege.

Невиновногсть Яны Романовой и ее подруг по биатлону доказывают в суде Фото: Николай Бастриков © URA.RU

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