Всего в регионе выявили более 1000 заболевших коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 6 июля подтвердилось 58 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Это самое большое число заболевших за день в регионе. Предыдущий рекорд зафиксировали 5 июля. Тогда было 53 заболевших.

«На 6 июля в Курганской области лабораторно подтверждены 58 новых случаев COVID -19», — говорится в сообщении оперштаба. В Кургане — 22 заболевших, в Шадринске — 11. Остальные из Каргапольского, Кетовского, Куртамышского, Шатровского, Шумихинского, Лебяжьевского, Далматовского, Варгашинского и Юргамышского районов.

С начала эпидемии в области выявили 1058 заболевших. 74% из них — контактные. По выздоровлению выписаны 602 человека, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса в области. На данный момент, ситуация в регионе развивается согласно пессимистичному прогнозу URA.RU.

С 1 апреля в Курганской области начал действовать режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. А 30 июня власти разрешили открыть кинотеатры и уличные кафе.