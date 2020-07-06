В Курганской области во время карантина начинают работу санатории

По данным областного правительства, в регионе возобновили работу три санатория Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области разрешили работать санаториям с медицинской лицензией. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба областного правительства.

«Санатории „Лесники“, „Сосновая роща“, „Озеро Медвежье“ возобновляют свою работу с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», — объяснили в пресс-службе. Сайт правительства ссылается на слова врио директора департамента экономического развития Владимир Ковалева.

В правительстве добавили, что санатории и курорты восстанавливают работу постепенно, и не все начали принимать гостей. Все, кто захочет поехать в лечебно-профилактические учреждения, помимо санаторной карты должны иметь документ об отсутствии контакта с больными COVID-19 за последние 14 дней. Справку или отметку должны выдать не позднее, чем за три дня до отъезда. Жители из других регионов должны иметь при себе справку об отрицательном результате на коронавирус, полученную не позднее, чем за два дня до отъезда.

По данным местных властей, правительство РФ с 1 июня разрешило работать санаториям с медицинской лицензией. В Курганской области пять таких санаториев. Часть из них продавала путевки на июль уже в начале июня. При этом, с 1 апреля в регионе начал действовать режим самоизоляции, связанный с угрозой распространения коронавирусной инфекции.