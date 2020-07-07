За последние четыре дня в регионе обнаружили более 200 заболевших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 7 июля подтвердился 61 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Это самое большое число заболевших коронавирусом за день в регионе. Предыдущий рекорд зафиксировали 6 июля. Тогда подтвердили 58 случаев. Рост новых случаев начался 3 июля.

«На 7 июля в Курганской области лабораторно подтвержден 61 новый случай COVID -19», — говорится в сообщении оперштаба. В Кургане — 27 заболевших, в Шадринске — семь. Остальные из Каргапольского, Кетовского, Куртамышского, Шатровского, Шумихинского, Целинного, Сафакулевского, Петуховского, Мишкинского, Катайского, Варгашинского, Шадринского районов.

В регионе впервые рост новых заболевших продолжается пять дней подряд. С начала эпидемии в области выявили 1119 заболевших. По выздоровлению выписаны 623 человека, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса в области. Пока ситуация в регионе развивается согласно пессимистичному прогнозу URA.RU.

В Курганской области с 1 апреля начал действовать режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. А 30 июня власти разрешили открыть кинотеатры и уличные кафе.