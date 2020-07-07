Такая цифра фиксируется уже второй день подряд Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 226 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 14 529 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. При этом в регионе повторен «рекорд» по числу умерших пациентов с коронавирусом: за сутки зафиксировано семеро погибших от COVID.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+124), Алапаевского, Артинского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ивделя, ирбита и Ирбитского района, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского городского округа», — сообщили в свердловском оперативном штабе.

Показатель летальности за сутки повторяет вчерашнее значение и «рекорд» от 3 июля (тогда тоже было зафиксировано семь смертей от коронавируса). До этого максимально регистрировалось по шесть летальных исходов (1 июля и 2 июля). Всего же в регионе скончались от коронавируса 138 человек. Ранее URA.RU сообщало, что из-за высоких цифр по заболеваемости коронавирусной инфекцией санитарные врачи могут ужесточить карантинные меры — потребовать вернуть регион на первый этап снятия ограничений.

Состояние 160 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 133 находятся в реанимации, в том числе 59 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 702 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписаны 284 пациента, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 8726 человек.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).