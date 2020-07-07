Медики тоже люди: раз коронавирус повсюду, они тоже болеют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В крупнейшей больнице Екатеринбурга — Свердловской областной клинической больнице №1 — коронавирусной инфекцией заразились около 140 сотрудников. Об этом URA.RU сообщили источники в сфере здравоохранения. Это число заболевших за два месяца (май—июнь). В ряде случаев заболевание сотрудников связано с заносом инфекции в лечебное учреждение, часть отделений которого сейчас закрыта на карантин.

Главный врач ОКБ №1 Игорь Трофимов подтвердил URA.RU информацию о 140 заболевших COVID сотрудниках. «Цифра близка к верной, но из них 92 сотрудника уже поправились и приступили к работе, — сообщил агентству руководитель клиники. — Мы живем в период пандемии коронавирусной инфекции — что теперь сделаешь? Наши сотрудники не изолированы от мира — они живут в семьях, работают, ездят на работу в транспорте».

По данным главврача, на карантине сейчас находятся три отделения больницы. «В течение этой недели все они должны приступить к работе», — сообщил Трофимов.

140 заболевших медиков — это «рекорд» для Екатеринбурга: ранее во время вспышки коронавирусной инфекции в ЦГКБ №1 фиксировалось около 90 заболевших, из которых было около двух десятков человек медперсонала. Но ситуация в ОКБ-1 не уникальна: по данным агентства, подразделения многих «чистых» больниц (не являющихся COVID-госпиталями и ведущими прием пациентов по другим диагнозам) оказываются на карантина в связи со случаями заноса коронавируса. Недавно URA.RU сообщило о закрытии на карантин операционной в ГКБ №40.

Сейчас, по информации агентства, сейчас карантин закрыта значительная часть отделений ГКБ №7. «Седьмая больница «Седьмая больница «полегла» почти вся, — сообщает источник в сфере здравоохранения. — Они долго скрывали ситуацию и допустили массовые заболевания сотрудников и больных в отделениях. Многое зависит от грамотной позиции руководства больниц. Например, в 40-й и онкодиспансере удается быстро прикрывать отдельные отделения, не останавливая учреждение в целом. А кто сует голову в песок — тот получает остановку больницы и тяжелую ситуацию по городу с обеспечением людей медпомощью по другим профилям».

URA.RU обратилось за комментарием по поводу ситуации с коронавирусом в ОКБ №1 и ГКБ №7 — к моменту публикации ответ не поступил. В Свердловской области, сразу после парада Победы цифры по заболеваемости COVID поползли вверх, после чего Роспотребнадзор уличил свердловские власти в фальсификации данных. После сверки показателей замгубернатора Павел Креков анонсировал введение новой системы отчетности.