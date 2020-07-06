В регионе — семеро погибших от коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировано 270 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в регионе выявлено 14 303 заболевших. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией. При этом в регионе обновлен прежний «рекорд» по числу умерших пациентов с коронавирусом: за сутки зафиксировано семеро погибших от COVID.

«Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+175), Алапаевска и Алапаевского района, Артинского, Артемовского, Арамильского городских округов, Асбеста, Белоярского, Березовского, Нижнего Тагила, Верхнего Тагила, Верхней Туры, Верхотурья, Краснотурьинска, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Красноуфимска, Ирбита, Невьянска, Нижнесергинского района, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Слободо-Туринского района, Талицкого и Туринского городских округов», — сообщили в свердловском оперштабе

Сегодняшний показатель летальности повторяет «рекорд» от 3 июля (тогда тоже было зафиксировано семь смертей от коронавируса в сутки. До этого максимально регистрировалось по шесть летальных исходов (1 июля и 2 июля). Ранее URA.RU сообщало, что из-за высоких цифр по заболеваемости коронавирусной инфекцией санитарные врачи могут ужесточить карантинные меры — потребовать вернуть регион на первый этап снятия ограничений. Также Роспотребнадзор уличил свердловские власти в фальсификации данных по числу новых заболевших COVID-19 — после сверки показателей заместитель свердловского губернатора Павел Креков анонсировал введение новой системы отчетности, на которую должны перейти больницы Екатеринбурга.

Динамика новых случаев COVID в Свердловской области Инфографика: с сайта коронавирус.монитор

Состояние 159 пациентов с COVID, находящихся в больницах и изоляторах, оценивается как тяжелое, 134 находятся в реанимации, в том числе 62 на искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом. У 745 больных — состояние средней степени тяжести, у остальных — удовлетворительное. За минувшие сутки из больниц выписаны 100 пациентов, а всего уральские медики вылечили от коронавируса 8442 человек.

URA.RU публикует детальную карту очагов заражения COVID-19 — на ней указано число заболевших в каждом свердловском городе, а в столице региона — с привязкой к адресам заражений (без указания самого адреса, но с отметкой его на карте). Если на одной улице было несколько случаев заражения, они указаны в виде цифры (данные для карты взяты с сайта Роспотребнадзора по Свердловской области).