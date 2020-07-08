07 июля 2020
06 июля 2020

Двухлетнюю девочку нашли мертвой в ЯНАО. Ее искали десятки человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свалка не далеко от Тюневского сельского поселения. Тюмень, мусор в лесу, свалка, незаконная свалка
Тело ребенка нашли рядом с сельской свалкой (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В селе Катравож Приуральского района ЯНАО была найдена мертвой двухлетняя девочка, пропавшая вечером 7 июля. Как сообщает источник URA.RU, в настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

«Тело пропавшей было обнаружено рядом с сельской свалкой в Картавоже, — рассказал собеседник. Подробности пока не сообщается, сейчас на месте работают представители следственных и правоохранительных органов».

Заявление о пропаже девочки поступило в дежурную часть полиции в ночь на 8 июля. По словам матери, ребенок гулял во дворе частного дома, после прогулки домой девочка не заходила.

Информацию о нахождении тела пропавшей в УМВД по ЯНАО подтвердили. Проверкой по обстоятельствам смерти ребенка сейчас занимается СУ СКР по ЯНАО.

Поиски пропавшей с утра осуществляли почти 60 человек — сотрудники полиции, МЧС, местные волонтеры и родственники. Девочку искали в водоемах и прочесывали местность.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...