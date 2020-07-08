В селе Катравож Приуральского района ЯНАО была найдена мертвой двухлетняя девочка, пропавшая вечером 7 июля. Как сообщает источник URA.RU, в настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.
«Тело пропавшей было обнаружено рядом с сельской свалкой в Картавоже, — рассказал собеседник. Подробности пока не сообщается, сейчас на месте работают представители следственных и правоохранительных органов».
Заявление о пропаже девочки поступило в дежурную часть полиции в ночь на 8 июля. По словам матери, ребенок гулял во дворе частного дома, после прогулки домой девочка не заходила.
Информацию о нахождении тела пропавшей в УМВД по ЯНАО подтвердили. Проверкой по обстоятельствам смерти ребенка сейчас занимается СУ СКР по ЯНАО.
Поиски пропавшей с утра осуществляли почти 60 человек — сотрудники полиции, МЧС, местные волонтеры и родственники. Девочку искали в водоемах и прочесывали местность.
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