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Безработных студентов могут перевести на бюджет

Минпромторг предлагают разделить на два ведомства

Украина разрывает связи с Россией в борьбе с терроризмом

Украина прекратила сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом, минпромторг планируют разделить на два ведомства, безработных студентов могут перевести на бюджет, ГИБДД увеличит максимальную скорость для транспорта, РДЖ возобновит движение поездов дальнего следования. Все самые интересные и важные новости в России к утру 9 июля — в обзоре URA.RU :

На автомагистралях увеличат максимальную скорость до 130 км/ч Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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