08 июля 2020

Самое актуальное в России на 9 июля. ГИБДД планируют увеличить максимальную скорость, РЖД возобновляют движение поездов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, радар, превышение скорости, дпс, гибдд, дорожное движение
На автомагистралях увеличат максимальную скорость до 130 км/ч Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Украина прекратила сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом, минпромторг планируют разделить на два ведомства, безработных студентов могут перевести на бюджет, ГИБДД увеличит максимальную скорость для транспорта, РДЖ возобновит движение поездов дальнего следования. Все самые интересные и важные новости в России к утру 9 июля — в обзоре URA.RU:

Украина разрывает связи с Россией в борьбе с терроризмом

  • Правительство Украины с 8 июля прекратило действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. Решение было принято на заседании кабмина.
  • Меморандум между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве был подписан в Ялте 12 июля 2012 года.

Минпромторг предлагают разделить на два ведомства

  • Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил создать отдельное ведомство для регулирования торговли.
  • По словам чиновника, у торговли и промышленности разные цели, и министерство должно контролировать только производственную сферу.

Безработных студентов могут перевести на бюджет

  • Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека предложил российским вузам увеличить количество бюджетных мест и перевести на них студентов, которые лишились работы.
  • Если вуз не сможет создать дополнительные бюджетные места, то ему предлагается ввести рассрочку по оплате обучения.

ГИБДД планирует увеличить скоростной порог на автострадах

РЖД возобновят движение поездов

  • В ближайшее время РЖД запустит более 160 поездов, которые были отменены из-за пандемии коронавируса.
  • Из них более 100 — это пассажирские поезда дальнего следования.
  • Кроме того, в ведомстве увеличат периодичность курсирования поездов.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Авто Экономика Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...