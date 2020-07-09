На автомагистралях увеличат максимальную скорость до 130 км/ч
Украина прекратила сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом, минпромторг планируют разделить на два ведомства, безработных студентов могут перевести на бюджет, ГИБДД увеличит максимальную скорость для транспорта, РДЖ возобновит движение поездов дальнего следования. Все самые интересные и важные новости в России к утру 9 июля — в обзоре URA.RU:
Украина разрывает связи с Россией в борьбе с терроризмом
- Правительство Украины с 8 июля прекратило действие меморандума о сотрудничестве с Россией в борьбе с терроризмом. Решение было принято на заседании кабмина.
- Меморандум между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве был подписан в Ялте 12 июля 2012 года.
Минпромторг предлагают разделить на два ведомства
- Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил создать отдельное ведомство для регулирования торговли.
- По словам чиновника, у торговли и промышленности разные цели, и министерство должно контролировать только производственную сферу.
Безработных студентов могут перевести на бюджет
- Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека предложил российским вузам увеличить количество бюджетных мест и перевести на них студентов, которые лишились работы.
- Если вуз не сможет создать дополнительные бюджетные места, то ему предлагается ввести рассрочку по оплате обучения.
ГИБДД планирует увеличить скоростной порог на автострадах
- ГИБДД России предлагает увеличить максимальную скорость для транспорта на высокоскоростных магистралях сначала до 130 км/ч, а потом и до 150 км/ч.
РЖД возобновят движение поездов
- В ближайшее время РЖД запустит более 160 поездов, которые были отменены из-за пандемии коронавируса.
- Из них более 100 — это пассажирские поезда дальнего следования.
- Кроме того, в ведомстве увеличат периодичность курсирования поездов.
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