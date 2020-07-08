Увеличение скоростного режима возможно только при развитии стандартизации обслуживания трасс Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

ГИБДД России предлагает увеличить скоростной порог для транспортных средств на высокоскоростных трассах сначала до 130 км/ч, а потом и до 150 км/ч. Об этом сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Олег Понарьин.

«Надо учитывать, что есть предел проектирования дороги. А 150 км/ч — это как раз предел проектирования дорог первой категории, четырехполосных с разделительной полосой», — цитирует Понарьина ТАСС.

По его мнению, транспортные средства смогут ездить со скоростью 150 км/ч, если в России будет развита стандартизация обслуживания трасс. Сюда входят технологии ремонта, уборки и содержания дорог. До этого времени можно ограничиться скоростным порогом в 130 км/ч.

В первом квартале 2020 года в дорожных авариях, связанных с превышением скорости, погибло 516 человек. Это на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики ГИБДД. При этом общее число ДТП из-за высокой скорости, наоборот, снизилось на 1,8% и составило 3,6 тысяч аварий. В Госавтоинспекции ожидают, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году сведет к минимуму смертность на российских трассах, пишет агентство Nation News.

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