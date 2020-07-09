Депутат Госдумы России от Свердловской области Сергей Чепиков не поддерживает схиигумена Сергия (Романова), который отрицает существование коронавируса. Госдеятель отметил, что приезжал в Среднеуральский женский монастырь после слухов об издевательствах над воспитанниками.
«Я знаю отца Сергия давно, не один год. <…> Я не разделяю позиции отца Сергия в отношении коронавируса, политической ситуации в стране, критику действий президента. Но монастырь хочется сохранить, он действительно уникальный и должен жить», — передает издание «Спорт-Экспресс» слова депутата.
Чепиков также заявил, что после информации об издевательствах над детьми сверял информацию о монастыре с правозащитными структурами. «Они туда выезжали, проводили тщательную проверку, разговаривали с детьми. Никаких претензий не возникло», — уточнил он.
Екатеринбургская епархия лишила основателя Среднеуральского женского монастыря Сергия права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию коронавируса. После объявления о церковном суде над схиигуменом, Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, а патриарха Московского и всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку.
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