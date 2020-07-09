Депутат и двукратный олимпийский чемпион отметил, что знает отца Сергия не один год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Депутат Госдумы России от Свердловской области Сергей Чепиков не поддерживает схиигумена Сергия (Романова), который отрицает существование коронавируса. Госдеятель отметил, что приезжал в Среднеуральский женский монастырь после слухов об издевательствах над воспитанниками.

«Я знаю отца Сергия давно, не один год. <…> Я не разделяю позиции отца Сергия в отношении коронавируса, политической ситуации в стране, критику действий президента. Но монастырь хочется сохранить, он действительно уникальный и должен жить», — передает издание «Спорт-Экспресс» слова депутата.

Чепиков также заявил, что после информации об издевательствах над детьми сверял информацию о монастыре с правозащитными структурами. «Они туда выезжали, проводили тщательную проверку, разговаривали с детьми. Никаких претензий не возникло», — уточнил он.

Екатеринбургская епархия лишила основателя Среднеуральского женского монастыря Сергия права проповедовать за то, что он предал анафеме всех, кто верит в эпидемию коронавируса. После объявления о церковном суде над схиигуменом, Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь, а патриарха Московского и всея Руси Кирилла призвал добровольно уйти в отставку.