В регионе всего выявили более 1303 заболевших коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 10 июля подтвердились 63 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Это самое большое число новых заболевших COVID-19 за день в регионе. При этом, с 10 июля в области разрешили работать предприятиям общественного питания.

«На 10 июля в Курганской области лабораторно подтверждено 63 новых случаев COVID -19», — говорится в сообщении оперштаба. 48 заболевших — из Кургана. Остальные из Каргапольского, Кетовского, Катайского, Притобольного районов. Всего 1303 случая с начала регистрации заболеваемости.

С начала эпидемии в регионе всего выявили 1303 заболевших. По выздоровлению выписали 704 человек, двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. На данный момент, ситуация в регионе развивается согласно пессимистичному прогнозу URA.RU.

В Курганской области 1 апреля ввели режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. 19 июня появились новые правила въезда в регион. А 30 июня открылись кинотеатры.