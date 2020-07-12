Количество инфицированных курганцев за сутки снова превысило 60

Больных коронавирусом лечат в Кургане и в нескольких районах региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 12 июля подтвердилось 64 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«На 12 июля в Курганской области лабораторно подтверждены 64 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. В Кургане зарегистрирован 31 заболевший, 19 — в Шадринске. Остальные из Каргапольского, Кетовского, Шадринского, Шумихинского, Юргамышского районов.

В регионе с начала эпидемии всего выявили 1432 заболевших. Двое скончались от сопутствующих заболеваний, один — от коронавируса. Ситуация в регионе пока развивается согласно пессимистичному прогнозу URA.RU.

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения COVID-19 в Курганской области ввели 1 апреля, он сохраняется для людей старше 65 лет. 15 июня был введен обязательный масочный режим. С 30 июня можно посещать кинотеатры, а с 10 июля курганцы могут есть в помещениях кафе и ресторанов. 11 июля ввели новые правила въезда в регион.