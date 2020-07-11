Дочь Ефремова заявила, что адвокат плохо влияет на ее отца

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Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня в центре Москвы. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Позже водитель этого автомобиля Сергей Захаров погиб в больнице. Ефремова поместили под домашний арест до 9 августа. Позднее он записал видеообращение , в котором раскаивался и предлагал семье погибшего всяческую помощь. Адвокат Пашаев заявил, что это он заставил артиста записать ролик .

Девушка заявила, что Пашаев является некомпетентным. По ее мнению, адвокат негативно влияет на поведение отца, отчего последний начинает говорить несвойственные ему вещи, пишут « Невские новости ». Например, ранее Ефремов предлагал усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова. А сам Пашаев утверждал, что артист невиновен в дорожной аварии. Якобы Ефремов не помнит, что с ним случилось, поэтому свою вину не признает, сообщает« Национальная служба новостей ». Семья погибшего посчитала, что в таком случае Ефремова не за что прощать, передает агентство Nation News .

На «шапито по делу Ефремова», который устроили адвокаты Эльман Пашаев и представитель потерпевших Александр Добровинский, обратил внимание сенатор Андрей Клишас. Он попросил Федеральную палату адвокатов «прекратить этот водевиль» . «Наконец-то!» — отреагировала дочь Ефремова на возможное лишение юриста адвокатского статуса.

Адвокат Эльман Пашаев не должен защищать интересы Михаила Ефремова в суде. Об этом сообщила дочь артиста Анна-Мария на своей странице в Twitter.

Анна-Мария заявила, что юрист плохо влияет на Ефремова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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